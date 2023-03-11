Вашингтон, 11 марта, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В американском штате Оклахома школьный тренер попала под уголовную ответственность за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает Daily Mail.

(сс) Wokandapix Подросток

В насилии 45-летнюю Дженнифер Хоукинс, которая работала тренером по чирлидингу в одной из местных школ, обвинил молодой человек её дочери. В письме, направленном из реабилитационного центра, подросток рассказал, что женщина неоднократно принуждала его к сексуальным действиям и насиловала не менее 300 раз.

Их связь продолжалась с 2017 по 2022 год. Молодой человек также пожаловался, что Хоукинс постоянно пыталась его контролировать, ограничивала его общение с другими людьми и прибегала к манипуляциям.

Когда о произошедшем стало известно, тренера уволили. В настоящее время ей предъявлены обвинения в изнасиловании второй степени и домогательствах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Ульяновске задержали за «насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетнего 56-летнего преподавателя и руководителя шахматного клуба. Установлено, что год назад прямо на уроке он недвусмысленно трогал ребёнка, который рассказал о приставаниях учителя родителям. Они после этого обратились в полицию.