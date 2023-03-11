Главком ВМФ РФ на «Севмаше» проконтролировал строительство атомных подводных лодок

Северодвинск, Архангельская область, , 14:52 — REGNUM Главнокомандующий военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов проконтролировал ход строительства атомных подводных лодок в ходе рабочей поездки в Северодвинск, сообщает 11 марта Минобороны России.

Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии «Севмаш» © Павел Львов/РИА Новости

На производственном объединении «Севмаш» продолжается строительство атомных подводных крейсеров проектов 955-А «Борей-А» и 885-М «Ясень-М».

Во время поездки Николай Евменов встретился с руководством судостроительных и судоремонтных предприятий, с представителями конструкторских бюро, а также проконтролировал внедрение новых систем вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Stormer HVM производства Великобритании.