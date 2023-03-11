Ереван, , 14:51 — REGNUM Состоялся первый рейс авиакомпании «Армянские авиалинии» по маршруту Ереван — Москва — Ереван. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба международного ереванского аэропорта «Звартноц».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рады сообщить, что на армянский рынок вышел новый авиаперевозчик — компания «Армянские авиалинии», которая сегодня, 11 марта, совершила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван на самолете Airbus A321-200», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, полёты будут выполняться пять раз в неделю из международного аэропорта «Звартноц» в международный аэропорт «Шереметьево». Уже с 13 марта запустят новые рейсы. Дважды в неделю по маршруту Ереван — Сочи — Ереван, и один раз в неделю по маршруту Ереван — Самара — Ереван.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о запуске авиасообщения между Арменией и Татарстаном. Полёты с 1 ноября 2022 года начала выполнять авиакомпания Armenia Airways.