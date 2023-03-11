Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Определены имена лауреатов премии «Золотая малина 2023», которой награждают за наихудшие актёрские работы, фильмы, сценарий, музыку в кино и режиссуру и которая проходит за день до церемонии вручения кинонаград американской киноакадемии «Оскар». Об этом 11 марта сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Блондинка». Реж. Эндрю Доминик. 2022. США Мэрилин Монро

Самым худшим фильмом года стала картина «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, а приз за самую неудачную мужскую роль получил Джаред Лето за участие в фантастическом боевике «Морбиус».

Также худшим актёром в роли второго плана был признан Том Хэнкс за фильм «Элвис», который также получил «Золотую малину» за худший экранный дуэт вместе с собственным лицом в латексе в этом же фильме.

При этом номинацию «Самая худшая женская роль» организаторы премии дали самим себе, так как ранее номинировали на неё 12-летнюю актрису Райан Киру Армстронг, однако затем извинились и заявили, что несовершеннолетние больше не смогут быть номинантами на награду.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта стало известно, что бывшему комедийному артисту, а ныне президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд не позволяют выступить на церемонии вручения американской кинопремии «Оскар».