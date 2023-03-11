Рим, , 14:39 — REGNUM В Италии не рассматривают вопрос о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что означало бы признание Римом Иерусалима единой частью израильского государства. Об этом в субботу, 11 марта, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на МИД Италии.

Иерусалим Иван Шилов © ИА REGNUM

В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела переговоры с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Как утверждает источник, вопрос о признании Иерусалима не затрагивался.

Перед рабочей поездкой Нетаньяху выразил желание, чтобы Италия, которую Израиль считает союзником, официально признала Иерусалим столицей израильского государства.

Напомним, 6 марта главы правительства Словакии Эдуард Хегер и Израиля Биньямин Нетаньяху провели в Иерусалиме переговоры по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества, а также по ядерной проблеме Ирака.