Москва, , 14:35 — REGNUM Российский многопрофильный полевой госпиталь в Сирии начал принимать пациентов, пострадавших при землетрясении. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Сирийцы в Алеппо после землетрясения (с) РИА Новости

«В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. Российскими специалистами развернут многопрофильный полевой госпиталь и уже начат прием пациентов», — говорится в сообщении.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что медицинскую помощь будут оказывать 30 специалистов по более чем десяти направлениям. В первую очередь это хирургия и травматология. Также приём будут вести терапевты и педиатры, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики.

Кузнецов выразил надежду на расширение двусторонних отношений между Россией и Сирией. Представитель Минздрава РФ напомнил, что ранее в Сирию направили более 15 тонн гуманитарной помощи. Это медикаменты и медицинское оборудование.

Напомним, Россия одной из первых предложила свою помощь в ликвидации последствий после сильнейших землетрясений в Сирии и Турции, произошедших 6 февраля 2023 года. Как сообщалось, в Сирии погибли более 12 тыс. человек.