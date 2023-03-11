Ницца, Франция, , 14:30 — REGNUM На рынке в Ницце (Франция) совершено вооружённое нападение. Об этом сообщает BFMTV.

Полиция в Ницце © Стрингер/РИА Новости

По данным телеканала, ножевые ранения получили два пенсионера. Нападению они подверглись утром 11 марта на Лазурном берегу.

Уточняется, что 79-летний мужчина был ранен в живот, второй, 65 лет, ― в спину. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Полиция уже задержала подозреваемого, пишет французская газета Midi Libre. Им оказался 42-летний мужчина. На данный момент о мотивах преступления не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Париже мужчина с ножом напал на людей на Северном вокзале. Он успел ранить несколько человек, после чего был нейтрализован сотрудниками правопорядка. Установлено, что он являлся выходцем из Ливии.