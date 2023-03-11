Триполи, , 14:30 — REGNUM В середине июня в Ливии могут быть проведены всеобщие выборы, заявил 11 марта спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили, передаёт AlHadath.

Латвия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выборы могут состояться в середине июня», — сказал глава миссии ООН по поддержке в Ливии. По словам Батили, к выборам нужно готовиться, составить план по их проведению.

Напомним, в сентябре прошлого года спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех Иса заявил, что выборы президента и депутатов парламента в стране решено провести одновременно.

В конце прошлого года профильный комитет парламента заявил, что для подготовки ко всеобщим выборам в Ливии нужно девять месяцев, в том числе чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Хафтар заявил о последнем шансе для проведения выборов в Ливии