Триполи, 11 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В середине июня в Ливии могут быть проведены всеобщие выборы, заявил 11 марта спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили, передаёт AlHadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Выборы могут состояться в середине июня», — сказал глава миссии ООН по поддержке в Ливии. По словам Батили, к выборам нужно готовиться, составить план по их проведению.

Напомним, в сентябре прошлого года спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех Иса заявил, что выборы президента и депутатов парламента в стране решено провести одновременно.

В конце прошлого года профильный комитет парламента заявил, что для подготовки ко всеобщим выборам в Ливии нужно девять месяцев, в том числе чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса.