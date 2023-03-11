Москва, 11 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Планы по разработке второй части игры Atomic Heart подтверждены компанией Mundfish. Об этом 11 марта рассказал журналист и блогер Алексей Макаренков в видеосообщении, размещённом на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Atomic Heart

«Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть», — сказал он, говоря об ответе разработчиков на вопрос об этом.

Также Макаренков отметил, что в настоящее время названная студия ведёт работу над четырьмя дополнениями к оригинальной Atomic Heart, о выходе которых она заявляла ранее.

Отметим, игра Atomic Heart была создана российской студией Mundfish и действие в ней происходит в альтернативном будущем, где Советский Союз не был развален. Вышедшая игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что Киев просит ведущих представителей рынка компьютерных игр прекратить продажи российской игры Atomic Heart на цифровых площадках.