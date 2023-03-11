Самара, , 14:25 — REGNUM В результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в районе населённого пункта Мосты в Самарской области. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в своём Telegram-канале.

«Подтопление произошло в результате сбросов воды по реке Большой Иргиз. В настоящее время на реке наблюдается ледостав», — говорится в сообщении.

Сейчас уровень воды над дорожным полотном составляет 60 см. МЧС сообщает, что движение автотранспорта организовано в объезд через населённые пункты Тяговое Озеро и Ломовка.

В связи с половодьем проблемным оказался и участок на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, на котором затопило мост через реку Малая Черная. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», на этом участке организовано реверсивное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Приморье скорректировали переходы кораблей и полёты воздушных судов Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ из-за надвигающихся на Приморский край циклонов.