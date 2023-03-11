Кишинёв, 11 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Молдавии провели обыски в офисах оппозиционной партии «Шор», проводящей антиправительственные протесты, а также у ряда граждан, которых подозревают в прохождении в Турции обучения для организации беспорядков. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба полиции.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Протесты в Молдавии

По данным следствия, граждане, у которых провели обыски, недавно вернулись из Турции, где якобы учились сопротивляться правоохранителям, использовать на уличных акциях пиротехнику и оружие. Были изъяты $11 тыс. и €400, пара наручников и пакетик с измельчённой травой.

«Подследственными в ходе сегодняшнего судебного разбирательства являются мужчины в возрасте от 23 до 50 лет, ранее судимые за мошенничество, незаконный оборот наркотиков и кражи», — говорится в сообщении.

В партии «Шор» опровергли обвинения в подготовке активистов для уличных беспорядков.

Напомним, «Шор» проводила регулярные протестные митинги в Кишинёве с осени 2022 года до наступления морозов. В феврале 2023 года акции возобновили, но уже в рамках объединения «Движение за народ», в которое вошла также и «Шор». Протестующие выражают недовольство падением уровня жизни населения и требуют отставки правительства и президента. Представители властей безосновательно заявляют, что за организацией акций стоит Россия.