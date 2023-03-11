Анкара, 11 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Доказательства участия Соединённых Штатов в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» утаиваются Берлином. С таким утверждением выступил турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Подобные выводы он сделал на основании того, что публикация о возможной причастности проукраинских группировок к терактам на газопроводах появилась сразу в американской газете The New Tork Times и ряде немецких СМИ. Оздемир подчеркнул, что это не случайность. По его словам, это может означать, что был достигнут «консенсус о сокрытии роли государства или государств, стоящих за саботажем».

«Случайно ли то, что накануне появления всей этой информации канцлер Германии Олаф Шольц в прошлую пятницу, 3 марта, поспешил направиться в Белый дом или же эти события взаимосвязаны?» — написал Оздемир.

Журналист напомнил, что после их переговоров не была организована пресс-конференция. Оздемир считает, что президент США Джо Байден мог передать Шольцу документы, в которых рассказывается о произошедших терактах. Однако, что именно было в этих материалах и что Вашингтон пообещал Берлину, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Взрывчатку, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам.

С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.