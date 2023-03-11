В Псковской области около 2,5 тысячи жителей остались без тепла в домах из-за аварии на теплотрассе

Псков, , 14:17 — REGNUM В посёлке Писковичи Псковской области продолжаются работы по восстановлению участка теплотрассы. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Ведерников.

Холодно в квартире Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без тепла и горячей воды остались 13 многоквартирных домов, в которых проживает более 2,5 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, в Писковичах сегодня, 11 марта, в первой половине дня во время дорожных работ был поврежден участок сетей теплоснабжения.

Губернатор пообещал, что восстановительные работы завершат к 21:00, после чего тепло и горячая вода начнут поступать в квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС, является напряжённой.