Правительство РФ одобрило законопроект о распоряжении конфискованной у коррупционеров недвижимостью

Москва, , 14:14 — REGNUM Правительство России одобрило законопроект о распоряжении недвижимостью, конфискованной у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников. Решение, вынесенное по тогам заседания правительства, состоявшегося 9 марта 2023 года, опубликовано на сайте правительства РФ.

Дом правительства РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в тексте документа.

Согласно новому законопроекту, у властей появится возможность приватизации имущества только после продажи жилья на аукционе, в то время как в настоящее время конфискованную недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма, а уже после этого приватизировать, пишут «Известия».

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в настоящее время «в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями», среди них 32 объекта относятся к категории жилых помещений.