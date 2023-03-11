Франция и Британия усилят совместную борьбу с нелегальной миграцией
Макрон и Сунак договорились укрепить сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией
Париж, 11 марта, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Укреплять сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией договорились французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Риши Сунак на встрече в Париже, сообщает 11 марта Синьхуа.
В подписанном 10 марта по итогам переговоров коммюнике сказано, что Лондон усилит финансовую поддержку Парижа более чем в два раза в ближайшие три года, чтобы предотвратить въезд нелегальных мигрантов через Ла-Манш в Британию.
Для перехвата нелегальных мигрантов будут использоваться беспилотники и технологии наблюдения.
Кроме того, французы и британцы совместно создадут на севере Франции новый центр содержания под стражей и командный центр. На патрулирование французских пляжей направят полицейских.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Париж и Лондон заключили договорённость о контроле за нелегальной миграцией через Ла-Манш.