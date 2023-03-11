Лондон, 11 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Франция и Великобритания при совместной работе намерены к 2030 году поставить на вооружение новую крылатую ракету. Об этом говорится в заявлении, распространенном британским правительством в субботу, 11 марта, по итогам встречи Риши Сунака и Эммануэля Макрона.

EPA/MICHEL EULER/POOL/ТАСС Риши Сунак и Эммануэль Макрон

«В сфере сотрудничества в разработке вооружений Франция и Соединенное Королевство будут продвигать ключевые проекты, чтобы создать новейшие комплексные системы вооружений», — говорится распространенном документе.

Отмечается, что речь идет о проекте крылатой противокорабельной ракеты, призванной заменить находящиеся на вооружении военно-морских сил двух стран ракеты Exocet и Harpoon, а также авиационные крылатые ракеты Storm Shadow.

Напомним, перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном Риши Сунак заявил, что не видит на данный момент возможностей для мирных переговоров между Россией и Украиной.