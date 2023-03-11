Электричка в Нижегородской области насмерть сбила женщину

Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM В Нижегородской области сбитая электропоездом женщина скончалась в результате произошедшего. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управлении на транспорте СК РФ в своём телеграм-канале.

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

«По предварительным данным, вечером 10 марта на ст. Починки электропоездом №6260 сообщением «Нижний Новгород — Правдинск» травмирована женщина 1969 года рождения. Пострадавшая была доставлена локомотивной бригадой на станцию Починки, где в последующем скончалась», — говорится в сообщении.

Уточняется, что машинист электрички рассказал, что при подъезде к станции заметил идущую в колее пути женщину, подал сигнал большой громкости и начал экстренное торможение, после чего она стала отходить, однако из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Также указывается, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ведёт установление всех обстоятельств трагического инцидента. Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой проводится выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Фурманове Ивановской области пострадали два человека.