Москва, 11 марта, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Журналист Дмитрий Муратов не является членом Общественного совета при МВД, он был исключен оттуда в 2022 году. С опровержением появившейся в ряде телеграм-каналов информации выступил 11 марта пресс-центр МВД России.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Дмитрий Муратов с портретом Михаила Горбачева

«В настоящее время в ряде телеграм-каналов распространяется информация о том, что Дмитрий Муратов является членом Общественного совета при МВД России. Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году», — сказано в сообщении.

В МВД призвали при публикации материалов в СМИ и соцсетях «тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения» и не допускать публикаций, вводящих граждан в заблуждение.

Напомним, правозащитник, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в 2021 году был удостоен Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Известно, что он продал свою медаль лауреата на аукционе в США, выручив 103,5 млн долларов. При этом по заявлению Муратова, он намеревался направить все деньги от продажи в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ.