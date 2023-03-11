Симферополь, , 13:53 — REGNUM Киев пытается не дать затухнуть костру «воинственности» в украинском обществе. Именно поэтому звучат заявления, подобные обещаниям главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка устроить Крыму «горячий сезон». Такое мнение высказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Памятник «Солдату и Матросу» на мысе Хрустальном в Севастополе Марина Каширская © ИА REGNUM

«[Подоляк] говорит это для того, чтобы этот костёр продолжал тлеть. И чем больше этот костёр будет тухнуть, тем более радикальные высказывания мы будем слышать», — указал в беседе с РИА Новости парламентарий.

Он также отметил, что в украинском обществе накапливается тотальная усталость. При этом её прорыв станет «концом режима Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму «горячий и очень жаркий» сезон, в ходе которого Украина якобы объяснит, что к ней нужно относиться «с большим страхом».

За такие заявления депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») пообещал ему «эксклюзив в виде тюремной камеры», который ожидает Подоляка в Республике Крым.

Ранее военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что власти Украины рассматривают вариант блокады Крыма на истощение «всего населения, которое там находится».

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