Якутск, , 14:00 — REGNUM Экипаж самолёта авиакомпании «Полярные авиалинии», вылетевшего 11 марта из Сунтара (Якутия) в Якутск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, так как в стекле воздушного судна обнаружили трещину. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» (сс)Regis Sibille

«На воздушном судне Ан-24 экипаж обнаружил трещину на обогреваемом стекле и принял решение о возврате», — говорится в сообщении.

По данным компании, в Сунтар из Якутска отправили запасное судно, чтобы доставить оттуда 20 пассажиров. Управление Росавиации начало проверку в связи образованием трещины в стекле.

Напомним, 9 марта «из-за технической неисправности» экстренно вернулся в аэропорт Пулково пассажирский самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Ижевск. На борту находились 88 пассажиров.