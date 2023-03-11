Болгария выразила готовность транспортировать дополнительные объёмы газа из Азербайджана

Баку, , 13:57 — REGNUM Дополнительные объёмы азербайджанского газа готова транспортировать Болгария, заявил 11 марта на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым болгарский президент Румен Радев.

Румен Радев © EPA/KENZO TRIBOUILLARD/POOL/ТАСС

Заявив, что болгары довольны тем, что покупают азербайджанский газ и что всё работает «без проблем», Радев добавил, что София готова «идти дальше».

«Мы готовы транспортировать дополнительные объёмы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия операторов газопроводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии», — сказал Радев.

Он добавил, что ждёт решения Азербайджана, и напомнил, что в прошлом месяце началось строительство интерконнектора (соединительного газопровода) между Болгарией и Сербией.

По его словам, Баку обеспечивает Софии «диверсификацию и безопасность поставок» газа.

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Напомним, на фоне санкций Болгария отказалась от российского газа, заключив договорённость с Азербайджаном.

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