Киев, , 13:41 — REGNUM Власти Пакистана предложили передать Украине 44 ранее купленных у неё же танка Т-80УД в обмен на поддержку со стороны Запада. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает индийское издание Firstpost.

Танк Т-80 УД (сс) Владимир Саппинен

«Эти же танки Т-80УД производства СССР Пакистан приобрел у Украины в период с 1997 по 1999 год», — уточнило Firstpost.

Как утверждает источник, Пакистан не заинтересован в победе какой-либо из сторон конфликта. Власти южноазиатской страны пытаются использовать и Россию, и Украину в своих собственных интересах. Отмечается, что Москва недовольна такой политикой и ожидает, что республика в ближайшее время твердо займет нейтральную позицию в этом вопросе.

Накануне исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен по итогам посещения предприятия в ФРГ заявил, что рассчитывает отправить Киеву первые танки уже весной.