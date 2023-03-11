Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

Донецк, , 13:40 — REGNUM Петровский и Киевский районы Донецка были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 11 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Донецк после обстрела © Сергей Батурин/РИА Новости

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:00 украинские военные выпустили три снаряда калибра 152 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка в ночь на 11 марта дважды подвергся обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины.