Рим, 11 марта, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Служба береговой охраны Италии за сутки спасла 1,8 тыс. мигрантов в Ионическом и Средиземном морях, пишет газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Уточняется, что на одной из потерпевших бедствие лодок было 500 человек.

Газета пишет, что всего с начала 2023 года по морю в страну прибыли 17,5 тыс. человек, что более чем в три раза больше, чем за тот же период в 2021 и 2022 годах.

На фоне последних событий с трагическим крушением лодки с мигрантами правительство Италии приняло декрет об ужесточении мер по борьбе и наказанию незаконных перевозчиков беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, почти две недели назад при крушении лодки погибли более 70 человек, преимущественно женщины и дети. Инцидент произошел у южного города Кротоне. Тогда Италия подверглась жесткой критике за неспособность своевременно оказать помощь. Позже оказалось, что лодка с мигрантами была не предназначена для подобных плаваний.