Бишкек, 11 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали российского гражданина, объявленного в международный розыск. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГКНБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«На территории города Бишкека задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ гражданин РФ», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, он якобы пытался, используя поддельные документы, получить гражданство Киргизии, заплатив $15 тыс. Имя задержанного не раскрыли, известно только, что его подозревают в членстве в преступной группировке, действующей в Челябинской области.

Сообщается, что гражданина РФ на родине обвиняют по статьям «Разбой», «Бандитизм», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Следователи в Киргизии выявляют лиц, которые помогали задержанному.