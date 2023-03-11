Варшава, 11 марта, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Материальная поддержка беженцев, которые прибыли на территорию Польши с Украины, должна быть значительно снижена. Об этом в статье в издании Mysl Polska заявил историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Пора покончить с политикой «хорошего дяди». Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счёт тех, кто этого не делает», — подчеркнул он.

Пяста назвал решения команды польского премьер-министра Матеуша Моравецкого безумными, подчеркнув, что они приняты без учёта экономической ситуации в стране. По его словам, это привело к серьёзным проблемам в стране. В частности, в Польше появилось 1,7 млн безработных, которых нужно содержать.

Он напомнил, что по прошествии нескольких месяцев помощь для сотен тысяч украинцев превратилась в систему «всё включено», а любые попытки понизить её уровень оборачивались агрессивной реакцией со стороны всё более требовательных беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше выявили факты незаконного получения пособий для вынужденных переселенцев с Украины. Страна необоснованно выплатила пособия на детей этой категории граждан на сумму 2 млн злотых (около $500 тыс.).

Уточняется, что они полагаются лишь тем, кто находится на территории страны постоянно. Те же, кто получил их незаконно, как оказалось, выезжали из Польши почти сразу же после их выплаты.