Киев, 11 марта, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Украина получила от западных стран гуманитарную помощь в виде партии энергетического оборудования. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в Telegram-канале министерства энергетики страны.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«Министерство энергетики Украины передало ЧАО «Укргидроэнерго» очередную партию гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования…» — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что среди энергетического оборудования генераторы и разъединители весом 10 тонн. Помощь предоставлена Японией, Нидерландами и Республикой Кореей.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью La Repubblica призвал страны Запада увеличить размер военной помощи Вооружённым силам Украины.