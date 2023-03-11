Белогорск, Амурская область, 11 марта, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Житель города Белогорска (Амурская область), который 11 марта получил ожоги при пожаре в частном доме, скончался, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Доставленный в больницу с места пожара в доме на улице Горького скончался.

Кроме того, при тушении пожара обнаружены тела двух женщин с термическими ожогами. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух жительниц Белогорска при пожаре в частном доме в ночь на 11 марта. О пожаре стало известно рано утром.