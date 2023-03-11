Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Актриса и модель Дениз Руссо скончалась в возрасте 44 лет, сообщает газета New York Post.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным сотрудников правоохранительных органов, актриса была обнаружена на полу квартиры её друга в Сан-Диего. Попытки медиков ее реанимировать оказались бесполезными. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.

Уточняется, что в последнее время актриса была бездомной и жила в машине.

О Дениз Руссо мало что известно, за исключением того, что она участвовала в реалити-шоу VH1 «The X-Life», которое вышло в эфир в 2011 году.