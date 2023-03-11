Новосибирск, 11 марта, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области произошёл пожар в одном из домов в посёлке Пролетарский. В результате инцидента погибли двое детей. Об этом 11 марта сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Как уточняется, дети находились в доме одни, без присмотра взрослых. Их без сознания вытащили из огня соседи.

«Соседи до прибытия пожарных вынесли из дома двоих детей, но они погибли, задохнувшись продуктами горения», — цитирует представителя экстренных служб ТАСС.

Возраст погибших — восемь лет и четыре года. Их мать, как уточнил источник, злоупотребляла алкоголем. Во время пожара её в доме не было.

Ранее сообщалось, что 11 марта в Амурской области при пожаре в частном жилом доме погибли две женщины. Инцидент произошёл в Белогорском гарнизоне. Известно также о двух пострадавших.