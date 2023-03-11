Ханья, Греция, 11 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В городе Ханья на Крите, в котором находится Суда, самая крупная военно-морская база США в Средиземном море, состоится митинг против поведения американских военных авианосца «Джордж Буш». Об этом 11 марта сообщает портал 902. gr.

IMAGO/Giannis Panagopoulos/Eur/Global Look Press Авианосец «Джордж Буш»

Отмечается, что акцию против поведения военных США организует Комитет мира Ханьи и она начнётся в 12:30 (13:30 мск).

Также указывается, что менее чем через сутки после захода «Джорджа Буша» в Суду 9 марта в Ханье произошли первые инциденты с американскими военными, город был перекрыт из-за перевозивших их автобусов, а позднее пьяный военный США зашёл на городской стадион, на котором шли тренировки детей, где его стошнило и он ударил женщину.

Кроме того, уточняется, что вечером того же дня порт был заполнен праздно шатающимися пьяными военными США, падавшими на случайно оказавшихся у них на пути прохожих, причём некоторые из них «делали себе уколы, а были и моменты, когда между ними вспыхивали драки».

«Государство, которое убивает своих детей в поездах, государство, которое не принимает мер для защиты и безопасности учащихся в своих школах, государство, которое закрывает одну больницу за другой, государство, которое выбрасывает людей из их домов, это же государство укрывает убийц народов, позволяет США и НАТО шататься в наших кварталах, относиться с презрением к нашей стране и нашему народу», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американское министерство обороны решило направить в Конгресс США запрос о предоставлении $170 млрд на военные нужды в 2024 финансовом году (начитается с октября 2023 года).