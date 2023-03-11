Железнодорожная компания ФРГ отказалась возить помощь Киеву бесплатно
Берлин, 11 марта 2023, 13:32 — REGNUM Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn прекратила бесплатно перевозить гуманитарную помощь, предназначенную для Киева. Об этом 11 марта сообщает газета Der Spiegel, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, благотворительность железнодорожников, стартовавшая после начала спецоперации по денацификации Украины, была свёрнута с 1 января 2023 года.
«Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась», — отметили в издании.
Всего Deutsche Bahn с февраля 2022 года перевезла для Киева 1,3 тыс. контейнеров с гумпомощью. Стоимость услуг перевозки составила €5 млн.
Стоит отметить, как ранее сообщил Der Spiegel член правления Deutsche Bahn Майкл Петерсон, компания испытывает большие трудности. По его словам, с 1970-х годов в железнодорожный транспорт было вложено слишком мало средств. Вместо этого требование относилось к «сокращению железнодорожных операций для повышения эффективности».