Берлин, 11 марта, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Германская железнодорожная компания Deutsche Bahn прекратила бесплатно перевозить гуманитарную помощь, предназначенную для Киева. Об этом 11 марта сообщает газета Der Spiegel, ссылаясь на источники.

Bernd Thissen/dpa/Global Look Press Грузовые вагоны

По данным журналистов, благотворительность железнодорожников, стартовавшая после начала спецоперации по денацификации Украины, была свёрнута с 1 января 2023 года.

«Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась», — отметили в издании.

Всего Deutsche Bahn с февраля 2022 года перевезла для Киева 1,3 тыс. контейнеров с гумпомощью. Стоимость услуг перевозки составила €5 млн.

Стоит отметить, как ранее сообщил Der Spiegel член правления Deutsche Bahn Майкл Петерсон, компания испытывает большие трудности. По его словам, с 1970-х годов в железнодорожный транспорт было вложено слишком мало средств. Вместо этого требование относилось к «сокращению железнодорожных операций для повышения эффективности».