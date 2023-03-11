Кременная, ЛНР, , 13:17 — REGNUM Снимая видео во время попытки контратаки у Кременной (ЛНР), украинский боевик получил пулю. Видео опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Военнослужащий ВС России © Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что на сватово-кременном направлении ВСУ отступают, однако время от времени делают вылазки и пытаются контратаковать.

Ролик записан в момент такой вылазки, когда украинец предлагает русскому сдаться: «Выходи, чушка кацапская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ под Кременную отправили партию совершенно не обученных мобилизованных.