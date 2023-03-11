Кременная, ЛНР, 11 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Снимая видео во время попытки контратаки у Кременной (ЛНР), украинский боевик получил пулю. Видео опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС России

Отмечается, что на сватово-кременном направлении ВСУ отступают, однако время от времени делают вылазки и пытаются контратаковать.

Ролик записан в момент такой вылазки, когда украинец предлагает русскому сдаться: «Выходи, чушка кацапская».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ под Кременную отправили партию совершенно не обученных мобилизованных.