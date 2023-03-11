В Кременной боевик ВСУ получил пулю во время съёмок «героического» ролика
Кременная, ЛНР, 11 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Снимая видео во время попытки контратаки у Кременной (ЛНР), украинский боевик получил пулю. Видео опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
Алексей Майшев/РИА Новости
Военнослужащий ВС России
Отмечается, что на сватово-кременном направлении ВСУ отступают, однако время от времени делают вылазки и пытаются контратаковать.
Ролик записан в момент такой вылазки, когда украинец предлагает русскому сдаться: «Выходи, чушка кацапская».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ под Кременную отправили партию совершенно не обученных мобилизованных.