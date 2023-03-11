Шквальный ветер в Чехии оставил без света 7 тысяч домов
Прага, 11 марта, 2023, 13:02 — ИА Регнум. На Чехию 11 марта обрушились снегопады с сильным ветром. Из-за стихии остались без света несколько тысяч домовладений, участились случаи ДТП. Больше всего пострадали восточные районы республики. Об этом сообщает новостной портал idnes. cz.
Так, по данным компаний «Чешские энергетические предприятия» и EG. D, без света из-за аварий в электросети оказались около 7 тысяч домохозяйств. На устранение десятков аварий на ЛЭП направлены бригады энергетиков.
Серьезные проблемы в движении автотранспорта и поездов в восточной части Чехии вызвали обрушения деревьев из-за сильных снегопадов и шквалистого ветра. Полиция сообщает об увеличении количества аварий.
Между тем снегопад на большей части территории республики усиливается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта в результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Фурманове Ивановской области пострадали два человека.