Прага, 11 марта, 2023, 13:02 — ИА Регнум. На Чехию 11 марта обрушились снегопады с сильным ветром. Из-за стихии остались без света несколько тысяч домовладений, участились случаи ДТП. Больше всего пострадали восточные районы республики. Об этом сообщает новостной портал idnes. cz.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Так, по данным компаний «Чешские энергетические предприятия» и EG. D, без света из-за аварий в электросети оказались около 7 тысяч домохозяйств. На устранение десятков аварий на ЛЭП направлены бригады энергетиков.

Серьезные проблемы в движении автотранспорта и поездов в восточной части Чехии вызвали обрушения деревьев из-за сильных снегопадов и шквалистого ветра. Полиция сообщает об увеличении количества аварий.

Между тем снегопад на большей части территории республики усиливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта в результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Фурманове Ивановской области пострадали два человека.