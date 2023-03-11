Лондон, 11 марта, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Решение о том, когда начнутся переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, должен принимать Киев. Такое мнение в интервью газете La Repubblica высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

EPA/CHRIS J. RATCLIFFE/POOL/ТАСС Риши Сунак

При этом он подчеркнул, что положение Украины для начала мирных переговоров будет определяться на поле боя, а для этого необходимо наращивать военную поддержку Киева.

«С нашей стороны мы можем обеспечить украинцам наилучшие переговорные позиции, наращивая военную помощь, что обеспечит им преимущество на поле боя», ― подчеркнул глава британского правительства.

Также Сунак указал на необходимость приложить усилия для того, чтобы лишить Россию поддержки иностранных государств.

«Мы должны делать все, чтобы как можно меньше стран поддерживали Россию. Поэтому необходимо разделять единый подход, и не только в отношении Китая», ― отметил британский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уверенность в том, что конфликт на Украине неизбежно завершится путём мирных переговоров, выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что это зависит от ситуации на поле боя. Говоря о мире, генсек НАТО при этом указывает на необходимость поставки Киеву современного вооружения и техники.

Также Йенс Столтенберг отметил, что победа Российской Федерации в войне, то есть успешное завершение специальной военной операции, поставит НАТО в «очень опасную» ситуацию.