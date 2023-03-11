Владивосток, 11 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» переиграл уфимскую команду «Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Аньков/РИА Новости Матч «Адмирал» — «Салават Юлаев»

Встреча состоялась на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Павел Шэн (30-я минута), Иван Емец (34-я) и Антон Берлёв (58-я).

У гостей отметился дублем американский форвард Александр Хмелевски (17-я, в большинстве и 45-я).

Отметим, по итогам матча счёт в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина стал 4-2 в пользу «Адмирала» и владивостокская команда прошла во второй круг плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что матч легенд сборных России и Белоруссии по хоккею может состояться в 2024 году на Байкале.