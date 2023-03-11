Берлин, 11 марта, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Более 60 экстремистов из Германии отправились на Украину за последний год, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на закрытые данные Федерального ведомства по охране конституции.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По полученным сведениям, 61 экстремист из ФРГ отправился на Украину, 29 из них принимали участие в боевых действиях. Правоохранительные органы причисляют около половины к правым экстремистам. При этом порядка 30 человек до сих пор находятся на территории Украины.

С другой стороны, газета сообщает, что за последний год власти Германии запретили выезд на Украину шести радикалам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымское управление ФСБ РФ заявило, что задержанный по подозрению в попытке поджечь склад с горюче-смазочными материалами житель Севастополя оказался автором радикального телеграм-канала, в котором публиковались призывы к убийствам российских военных.