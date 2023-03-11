Кишинёв, , 12:55 — REGNUM Молдавские пограничники в 2022 году выявили более 6 тысяч попыток нелегально попасть в страну с территории Украины. Об этом 11 марта на телеканале TVR Moldova сообщил глава Пограничной полиции Молдавии Росиян Василой.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За 33 года работы не могу вспомнить подобных показателей. Это чрезмерное давление на сотрудников полиции», — сказал Василой.

Он также сообщил, что выросло количество случаев попыток ввезти в Молдавию оружие. Ранее правоохранители выявили схему, которую организовали пограничники для выезда с Украины молодых людей, подлежащих призыву.

Стоит отметить, согласно данным полиции Молдавии, в республику официально въехали 650 тыс. беженцев с начала спецоперации по денацификации Украины. Из них в стране осталось около 80 тыс. человек, остальные транзитом убыли в страны ЕС.