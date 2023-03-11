Донецк, , 12:50 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) более шести тысяч медработников получили специальную социальную выплату, заявил глава Министерства здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

«На сегодняшний день у нас больше 6 тыс. человек получили эту выплату», — отметил министр в интервью ТАСС 11 марта.

Также он подтвердил, что существуют некоторые задержки по техническим причинам, а также из-за каких-либо проблем с документами получателей.

«Не все сотрудники учреждений имеют СНИЛС… Пока он его получит, затем будет включен в реестр, плюс пока сам фонд социального страхования обработает», — добавил Гарцев, объяснив не одномоментное предоставление социальных выплат.

Ранее Дмитрий Гарцев также в интервью ТАСС сообщал, что с начала специальной военной операции более 400 объектов в 97 медицинских учреждениях региона были повреждены в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.