Киев, 11 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 11 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 12:13 мск, а в Днепропетровской — в 12:14.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтвердили факта ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории Украины. В то же время со стороны украинских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир взвода ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Шкипер рассказал, что тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» в зоне спецоперации применяется тогда, когда не получается взять какой-либо опорный пункт ВСУ силами артиллерии и танков.