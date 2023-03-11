Москва, 11 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Украине тоже можно предложить новое название, коль скоро украинский президент Владимир Зеленский задумал «переименовать Россию». Самый подходящий и точный вариант — Schweinisch Bandera-Reich (Свинский бандеро-рейх), заявил 11 марта в своём телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В ответ на то, что «верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию», Медведев предложил свой вариант — и это не «Хохляндия и уж тем более не Малороссия».

«Только Schweinisch Bandera-Reich», — заявил Медведев.

Напомним, инициативу Зеленского переименовать Россию высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Киев, как ни старается, подтверждает правоту Москвы.