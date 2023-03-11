В Киеве ввели стабилизационные отключения света
Киев, 11 марта 2023, 12:41 — REGNUM В Киеве в некоторых районах введены стабилизационные отключения света, сообщает 11 марта энергохолдинг Украины «ДТЭК».
Уточняется, что отключения согласно стабилизационным графикам происходят в частях Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что в четырёх областях Украины происходят отключения электроэнергии. Сетевые ограничения действуют в Житомирской и Харьковской областях.