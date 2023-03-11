Киев, 11 марта, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Киеве в некоторых районах введены стабилизационные отключения света, сообщает 11 марта энергохолдинг Украины «ДТЭК».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

Уточняется, что отключения согласно стабилизационным графикам происходят в частях Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что в четырёх областях Украины происходят отключения электроэнергии. Сетевые ограничения действуют в Житомирской и Харьковской областях.