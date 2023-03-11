Вена, , 12:37 — REGNUM Проведенный исследовательским институтом INSA опрос среди австрийцев показал, что большинство граждан страны выступают за сохранение нейтралитета Австрии. Результаты исследования опубликовало издание Exxpress.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Результат абсолютно ясен: 84% австрийцев хотят сохранения нейтралитета Австрии, и только 7% выступают против», — сообщило издание.

Менее года назад проводился аналогичный опрос граждан Австрии, тогда 71% респондентов высказались за сохранение нейтралитета, лишь 19% опрошенных согласились с необходимостью присоединения страны к общей системе безопасности в знак солидарности. Однако за год СВО и в силу введенных санкций ЕС этот показатель уменьшился ещё на 7% и составил 12%.

Австрийцы также большинством голосов выступили против политики НАТО и ЕС в отношении конфликта на Украине. 68% респондентов заявили, что обе организации потеряли их доверие.

Ранее ИА REGNUM писало о результатах опроса Exxpress, который выяснил мнение читателей издания на вопрос «Должна ли Австрия стать членом НАТО?» Против данной идеи высказались 96% опрошенных.