Пекин, , 12:57 — REGNUM Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, проходившая в Пекине, закончилась досрочно 11 марта. Церемония закрытия, как и всё мероприятие, проходила в Доме народных собраний.

Пекин Иван Шилов © ИА REGNUM

На закрытии присутствовали все лидеры КНР, включая председателя республики Си Цзиньпина. Во время открытия сессии 4 марта избранный председатель ВСНП Ван Хунин объявил, что она продлится восемь с половиной дней и завершится утром 13 марта.

В ходе работы участники собрания рассмотрели ряд документов, в том числе шесть докладов правительства Китая, поправки к закону о праве, а также проект реорганизации структуры Госсовета.

Напомним, 10 марта на ВСНП переизбрали председателем Китая Си Цзиньпина. Впервые в истории республики на данный пост избрали лидера на третий срок.

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