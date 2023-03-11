В Японии почтили минутой молчания память жертв землетрясения и цунами 2011 года

Токио, , 12:31 — REGNUM Память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня этой трагедии почтили минутой молчания в Японии. Траурную церемонию организовали власти префектуры Фукусима, которая является одной из трёх самых пострадавших от разгула стихии префектур, её трансляцию вёл телеканал NHK.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас будет объявлена минута молчания в память о погибших при великом землетрясении. Минута молчания…» — заявили по громкоговорителям во всех пострадавших районах в 14:46 (08:46 мск).

Кроме того, люди возложили цветы к мемориалам погибшим от землетрясения и цунами, а также оставляли букеты в память о них на песке на берегу океана.

Отметим, 11 марта 2011 года после землетрясения магнитудой 9,0 энергоблоки АЭС «Фукусима-1» были затоплены образовавшейся в результате этого гигантской волной цунами. Из-за этого произошли утечка радиации и загрязнение обширной территории в районе станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 11 марта в Японии проводятся памятные мероприятия по случаю 12-й годовщины трагедии, произошедшей в префектуре Фукусима в результате мощнейшего в истории страны землетрясения.