Москва, 11 марта, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Идея совместных закупок газа странами Европейского союза, которая возникла ещё до 2022 года, и ограничение поставок из России приведут к дефициту и повышению стоимости энергоресурсов. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В беседе с «Лентой. ру» он добавил, что «эта история обсуждалась, когда был рынок покупателя и продавцы конкурировали бы между собой, чтобы продать газ Европе». Тогда создание единого закупщика, который бы выступал от лица всего Евросоюза и диктовал поставщикам цену, могло бы очень снизить цены на топливо.

«Это подразумевало, что все нынешние коммерческие контракты европейских компаний с поставщиками либо разрывались бы, либо передавались бы этому единому закупщику. Он торговался бы с поставщиками газа и потом распределял бы газ внутри Европейского союза. Таким образом, на входе в Евросоюз были бы очень низкие цены», — объяснил Юшков.

Однако в нынешней ситуации, когда против российского энергетического сектора введены санкции, а рынок переориентировался, эффект от создания единого поставщика может быть обратным. Эксперт отметил, что теперь все старые контракты останутся, а на рынке появится ещё один игрок в виде единого закупщика, который будет наравне со всеми остальными покупать газ на мировом рынке и конкурировать за ограниченные объёмы газа.

«И так есть конкуренция, а тут вы создаете ещё большую конкуренцию, а значит, дефицит газа будет ещё больше чувствоваться, и цены возрастут ещё больше», ― констатировал Юшков.

Как сообщало ИА REGNUM, с целью снижения цен на энергоносители Европейский союз планирует к апрелю 2023 года сформировать картель для закупок газа.

Как заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, после объявления тендера на поставки голубого топлива, как ожидается, ЕС заключит первые контракты с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока. По его словам, в сотрудничестве через платформу с ЕС заинтересованы более 50 предприятий со всего мира.

В общей сложности спрос 27 стран — членов сообщества в ближайшие три года составит 24 млрд кубометров.